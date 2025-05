Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (20.05.2025, gegen 10 Uhr) bemerkten Sicherheitsdienstmitarbeiter vier Jugendliche in der Ammoniakstraße, die sich verdächtig verhielten und dann mit einem Roller umherfuhren. Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) konnten von den Sicherheitsdienstmitarbeitern bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Beide waren zuvor mit einem aufgebrochenen und gestohlenen Roller gefahren. Dort, wo sich die vier Jugendlichen zunächst aufgehalten hatten, konnten noch zwei weitere aufgebrochene Roller festgestellt werden. Die Jugendlichen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und an Erziehungsberechtige übergeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Jugendlichen dauern an.

