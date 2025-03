Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Apolda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag an der Kreuzung Rosestraße / Flurstedter Marktweg in Apolda. Als hier eine Renault-Fahrerin nach links abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Der Transporter-Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

