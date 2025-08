Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Versuchter Einbruch, Zeugenaufruf

Renchen (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Kniebisstraße zu einem versuchten Einbruch auf einem Firmengelände. Vier bislang unbekannte Personen versuchten gegen 23:15 Uhr mit Hebelwerkzeugen das Tor einer Lagerhalle gewaltsam zu öffnen. Aufgrund einer sofortigen Alarmauslösung und einer sehr hellen Beleuchtung des Geländes rannten alle vier Einbrecher sofort davon und sprangen über den Firmenzaun in Richtung Wald. Die Unbekannten trugen allesamt eine Mützen, drei davon waren hell bekleidet und einer hatte eine schwarze Hose an. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

