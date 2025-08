Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Flucht vor der Polizei endet in Unfall

Gaggenau, Ottenau (ots)

Am Sonntag gegen 1:30 Uhr befuhr ein unbekannter VW-Fahrer die Ebersteinstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung K3704. Dabei wurde das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit geführt. Die Polizeibeamten gaben Anhaltezeichen, die vom Fahrer jedoch missachtet wurden. Daraufhin versuchte der Fahrer, vor der Polizei zu flüchten. Im Kreisverkehr an der Ebersteinstraße/Albrecht-Dürer-Straße kam es zu einem Unfall, bei dem der VW-Fahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Kantstein, verlor die Bodenhaftung und kam schließlich abseits der Straße an einem Baum zum Stillstand. Die Insassen des Fahrzeugs flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Ein Mitfahrer konnte leicht verletzt festgestellt werden.. Der Fahrzeugführer konnte bis jetzt nicht festgestellt werden. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug stark beschädigt, der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 80847-0 zu melden.

