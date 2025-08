Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Sachbeschädigung durch Apfel

Lahr (ots)

Am Samstagabend sollen zwei bislang unbekannte Jugendliche ein Fahrzeug beschädigt haben. Der Fahrer eines Peugeot soll gegen 21:45 Uhr die B415 in Richtung A5 befahren und an der Ampel, Höhe der Römerstraße, verkehrsbedingt gewartet haben. Währenddessen sollen die Jugendlichen, die auf E-Scootern unterwegs waren, einen Apfel auf das Beifahrerfenster geworfen haben, wodurch am Türrahmen eine Delle entstand. Die beiden Jugendlichen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07821/ 277-0 um Zeugenhinweise.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell