Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb(Bauernhof), Zeugenaufruf in Opperhausen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Opperhausen, Tellerbeck, dortiger landwirtschftl. Betrieb/Bauernhof. Zeit: In den Nachtstunden vom Dienstag, 1. Juli, ca. 21:00 Uhr zum Mittwoch, 2. Juli 2025, 09:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft suchte den Bauernhof in der Straße Tellbeck auf und man verschaffte sich Zugang zum Innenhof. Vermutlich wurden der/die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und Anwohner aus Opperhausen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden. Wem sind verdächtige Personen und Fahrzeuge an den Vortagen aufgefallen !

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell