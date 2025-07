POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar, (go), Eichhagen, Dienstag, der 01.07.2025, 09:05 Uhr. Eine 68- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei touchierte sie mit dem Heck die linke Seite des PKW einer 55- jährigen aus Bodenfelde, die verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

