Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gestürzter Radfahrer auf Ölspur

Zell (ots)

Am 03.06.25 um 14:04 Uhr kam es auf der K56 ("alte Barlauffahrt") in Fahrtrichtung Zell-Kaimt zu einer nicht unerheblichen Fahrbahnverschmutzung durch Betriebsstoffe eines Lkws. Über die Wache der Polizeiinspektion Zell meldete ein Zeuge, dass ein noch unbekannter Fahrradfahrer auf dieser Spur ausrutschte und sich dabei verletzte. Dieser soll anschließend in ein Krankenhaus verbracht worden sein. Auch nach umfassenden Ermittlungen durch hiesige Dienststelle konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, um wen es sich bei dem Fahrradfahrer handelt.

Der mögliche verletzte Fahrradfahrer wird ausdrücklich gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell