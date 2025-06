POL-PDWIL: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Wißmannsdorf

Gönnersdorf (ots) - Am Samstag, dem 17.05.2025 ist es in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:35 Uhr zu einer Sachbeschädigung im Bereich der Ortslage 54584 Gönnersdorf in der Sonnenstraße gekommen. Hierbei wurden durch unbekannte Täter mit Farbe sowie Öl befüllte Bierflaschen aus Glas auf die Straße geworfen, sodass diese zerbrachen und sich der Inhalt auf die Straße verbreitete. Hierdurch wurde ein bleibender ...

mehr