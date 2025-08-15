PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss angehalten

Hagen-Vorhalle (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle muss sich ein Autofahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. In der Eichendorffstraße stoppten Polizisten den 44-Jährigen am Donnerstag (14.08.2025) gegen 20.40 Uhr, weil er mit leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Hagener machte einen nervösen und aufgedrehten Eindruck und berichtete den Beamten, dass er keinen Führerschein hat und auch noch nie einen besaß. Dann räumte er ein, dass der Opel auch nicht angemeldet ist und dass er regelmäßig Kokain konsumiere. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief entsprechend positiv. Der 44-Jährige musste die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache begleiten, ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren aufgrund der Verstöße ein. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:57

    POL-HA: Ladendiebstahl mit griffbereitem Tierabwehrspray in der Tasche

    Hagen-Mitte (ots) - Mit einem griffbereiten Tierabwehrspray in der Tasche begingen eine 49-Jährige und ein 23-Jähriger Mittwochabend (13.08.2025) einen Ladendiebstahl. Um 21.45 Uhr suchten die beiden einen Supermarkt in der Mittelstraße auf. Sie wollten Lebensmittel im Wert von knapp 100 Euro entwenden und packten die Ware dafür in zwei leere Plastiktüten eines ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:14

    POL-HA: Streit im Straßenverkehr endet mit Polizeieinsatz und Fahrt ins Krankenhaus

    Hagen-Eilpe (ots) - Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr und einer daraus resultierenden Körperverletzung erhielten Polizisten Mittwochabend (13.08.2025) einen Einsatz in der Delsterner Straße. Eine Zeugin gab an, dass sie ihrem Bruder um 18 Uhr beim Rückwärtsfahren aus der Grubenstraße in die Delsterner Straße helfen wollte, da dieser erst ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:15

    POL-HA: Radfahrer stürzt bei starkem Bremsmanöver über den Lenker

    Hagen-Boele (ots) - Im Bereich der Einmündung zum Stukenweg stürzte am Mittwoch (13.08.2025) ein Radfahrer. Der 45-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr durch die Sonntagstraße in Richtung der Schwerter Straße. Nach eigenen Angaben sah er eine Bodenerhebung zu spät, bremste dann stark ab und stürzte deshalb über den Lenker. Ersthelfer kümmerten sich um den leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren