Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss angehalten

Hagen-Vorhalle (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle muss sich ein Autofahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. In der Eichendorffstraße stoppten Polizisten den 44-Jährigen am Donnerstag (14.08.2025) gegen 20.40 Uhr, weil er mit leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Hagener machte einen nervösen und aufgedrehten Eindruck und berichtete den Beamten, dass er keinen Führerschein hat und auch noch nie einen besaß. Dann räumte er ein, dass der Opel auch nicht angemeldet ist und dass er regelmäßig Kokain konsumiere. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief entsprechend positiv. Der 44-Jährige musste die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache begleiten, ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren aufgrund der Verstöße ein. (arn)

