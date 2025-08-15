PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Haustür und Klingelbrett mit Kot beschmiert

Hagen-Vorhalle (ots)

Bislang Unbekannte beschmierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.08.2025) die Tür sowie das Klingelbrett eines Mehrfamilienhauses in Vorhalle mit Fäkalien. Eine Anwohnerin rief die Polizei am Morgen zur Lenaustraße. Sie sag-te den Beamten, dass es in den letzten zwei Wochen bereits weitere gleichgelagerte Vorfälle gegeben hat. Weil die Klingelanlage durch die Schmiererei nicht mehr be-nutzt werden konnte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen der Sachbe-schädigung ein. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

