Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann greift Sicherheitsdienst an

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) stellte ein 43-jähriger Sicherheitsmann einer Firma in der Delsterner Straße fest, dass sich ein unbekannter Mann auf dem Firmengelände aufhielt. Zur Durchsetzung des Hausrechts wollte er den Eindringling des Platzes verweisen. Dieser reagierte aggressiv, lallte alkoholisiert und griff den Sicherheitsmann mit einer Glasflasche an. Mit dieser schlug er dem 43-Jährigen auf die Schulter und entfernte sich danach. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- 170 cm bis 180 cm - zirka 40 Jahre - schlanke Statur - kurze, blonde Haare - ein Tattoo an seinem Hals/Nacken (Motiv unbekannt) - roter Pullover der Marke "Adidas" - dunkle Hose (vermutlich schwarz oder blau)

Die Polizisten konnten den Schläger im Rahmen einer Fahndung nicht mehr auffinden und legten eine Anzeige vor. Hinweise zu der beschriebenen Person werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

