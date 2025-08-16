POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots) - In der Nacht zu Samstag, 16.08.2025, kam es im Bereich Tücking zu einem PKW Brand. Der Fahrzeugführer stellte während der Fahrt zunächst fest, dass die Motorleuchte aufleuchtete, konnte aber ohne Einschränkungen weiterfahren. Passanten machten den Fahrer letztlich auf den Brand aufmerksam. Der Fahrer konnte unbeschadet das Fahrzeug verlassen. Der Pkw Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. ...

mehr