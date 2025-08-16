PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 66- jähriger Autofahrer die Becheltestraße und beabsichtigte auf das Gelände der dortigen Tankstelle zu fahren. Dabei übersah er die 61-jährige E-Scooter Fahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung Herdecke unterwegs war. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Die E-Scooter-Fahrerin kam zu Fall, verletzte sich zum Glück aber nur leicht und ist in ein Hagener Krankenhaus verbracht worden. Th.St

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

