FW Flotwedel: Notruffunktion eines Smartphones meldet Notfall auf B214

B214 - Eicklingen > Altencelle (ots)

Am Donnerstag, den 07. August 2025, wurden die Ortsfeuerwehren aus Eicklingen, Langlingen und Wienhausen um 16:03 Uhr in Folge eines ausgelösten eCalls auf die B214 zwischen Eicklingen und Altencelle alarmiert.

Laut Alarmmeldung hatte ein Smartphone in diesem Bereich einen automatischen Notruf abgesetzt und es konnte kein Kontakt zum Inhaber des Telefons hergestellt werden. Da folglich von einem schweren Verkehrsunfall ausgegangen werden musste, fuhren die Einsatzkräfte umgehend den übermittelten Unfallort an.

Noch während sich die Einsatzfahrzeuge auf der Anfahrt befanden, konnte die Einsatzfahrt abgebrochen werden. Laut Rückmeldung der Leitstelle lag keine Notlage vor. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte somit nach knapp 10 Minute beendet werden.

Hinsichtlich weiterer Hintergründe zur Alarmursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Auskünfte getroffen werden.

