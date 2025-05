Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in leerstehendem Gebäude

Düren (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Düren erneut zu einer unklaren Rauchentwicklung gerufen. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein stillgelegtes Gebäude. Bei Eintreffen konnte eine Rauchentwicklung aus mehreren Kellerfenstern festgestellt werden und im Gebäude befanden sich noch 7 Personen. Trotz der vorhandenen Objektsicherung konnte schnell ein geeigneter Zugang geschaffen werden und die Brandbekämpfung eingeleitet werden. Die Personen im Gebäude konnten sich alle ins Obergeschoß retten und wurden dort in einem rauchfreien Raum von der Feuerwehr über die Drehleiter betreut, bis der Treppenraum wieder rauchfrei und sicher benutzbar war. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in Augenschein genommen und konnten die Einsatzstelle unverletzt verlassen. Der Brand im Keller konnte schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden. Die Feuerwehr Düren war mit 13 Fahrzeugen und ca. 50 Kräften von Haupt- und Ehrenamt im Einsatz.

