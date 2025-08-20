POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. In Lagerraum in Schule eingebrochen.
Lippe (ots)
Im Zeitraum 14. - 19.08.2025 brachen bislang Unbekannte in den Lagerraum einer Firma ein, der sich in der Realschule in der Paul-Schneider-Straße befindet. Über eine Tür gelangten sie gewaltsam in den Raum und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und Gegenstände im Wert von geschätzten 500 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell