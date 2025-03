Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsdelikte in Linz

Linz (ots)

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz am Dienstagmorgen in Linz einen 40-jährigen PKW Fahrer. Der Fahrer war stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurden daraufhin auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. In Linz, Am Sändchen, führte ein Jugendlicher am Dienstagmorgen einen E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz. Gegen ihn ist ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz eingeleitet worden. Am späten Dienstagabend fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in Linz ein PKW mit defekter Beleuchtung auf. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten bei der 50-jährigen Fahrzeugführerin drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ihr wurden daraufhin die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell