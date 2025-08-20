POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Imbiss.

Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) wurden zwei Rüttelplatten im Wert von rund 8.000 Euro von einer Baustelle in der Straße Rampendal gestohlen. Dafür nutzten die Diebe augenscheinlich einen dort abgestellten Radlader. Es handelt sich um eine Rüttelplatte der Firma Ammann, die etwa 250 Kilogramm wiegt, und eine rund 80 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Firma Wacker. Zeugen, ...

