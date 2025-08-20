POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Imbiss.
Lippe (ots)
In der Mittelstraße stiegen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) in einen Imbiss ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
