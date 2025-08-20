Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hardissen. Frau meldet Exhibitionisten - Radfahrer als Zeuge gesucht.

Lippe (ots)

Am 12.08.2025 gegen 19 Uhr wurde eine 24-jährige Frau beim Gassi-Gehen mit ihrem Hund auf dem Grundschulgelände im Ricarda-Huch-Weg von einem unbekannten Mann belästigt, der exhibitionistische Handlungen an sich ausführte. Der Mann starrte die Frau an, während er sich entblößte und masturbierte. Ein vorbeifahrender Radfahrer bemerkte augenscheinlich die Situation und sprach den Mann an, worauf sich dieser entfernte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 60 - 65 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,80 m groß, kurze weiße Haare, kaum Haare am Oberkopf. Das Kriminalkommissariat 1 bittet den Radfahrer, der gemeinsam mit einem Kind unterwegs war, sich als Zeuge telefonisch unter (05231) 6090 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Exhibitionisten machen können, wenden sich bitte an die Kripo.

