PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hardissen. Frau meldet Exhibitionisten - Radfahrer als Zeuge gesucht.

Lippe (ots)

Am 12.08.2025 gegen 19 Uhr wurde eine 24-jährige Frau beim Gassi-Gehen mit ihrem Hund auf dem Grundschulgelände im Ricarda-Huch-Weg von einem unbekannten Mann belästigt, der exhibitionistische Handlungen an sich ausführte. Der Mann starrte die Frau an, während er sich entblößte und masturbierte. Ein vorbeifahrender Radfahrer bemerkte augenscheinlich die Situation und sprach den Mann an, worauf sich dieser entfernte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 60 - 65 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,80 m groß, kurze weiße Haare, kaum Haare am Oberkopf. Das Kriminalkommissariat 1 bittet den Radfahrer, der gemeinsam mit einem Kind unterwegs war, sich als Zeuge telefonisch unter (05231) 6090 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Exhibitionisten machen können, wenden sich bitte an die Kripo.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:50

    POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Imbiss.

    Lippe (ots) - In der Mittelstraße stiegen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) in einen Imbiss ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:49

    POL-LIP: Lemgo. Rüttelplatten von Baustelle gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) wurden zwei Rüttelplatten im Wert von rund 8.000 Euro von einer Baustelle in der Straße Rampendal gestohlen. Dafür nutzten die Diebe augenscheinlich einen dort abgestellten Radlader. Es handelt sich um eine Rüttelplatte der Firma Ammann, die etwa 250 Kilogramm wiegt, und eine rund 80 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Firma Wacker. Zeugen, ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:48

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. In Lagerraum in Schule eingebrochen.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 14. - 19.08.2025 brachen bislang Unbekannte in den Lagerraum einer Firma ein, der sich in der Realschule in der Paul-Schneider-Straße befindet. Über eine Tür gelangten sie gewaltsam in den Raum und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und Gegenstände im Wert von geschätzten 500 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren