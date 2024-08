Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Großkontrolle mit Schwerpunkt Drogen

Ochtrup (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt hat am Montag (26.08.24) zum dritten Mal in diesem Jahr eine Großkontrolle mit Schwerpunkt Drogen durchgeführt. Die Kontrolle am Parkplatz Weiner an der B54 war eine Kooperation von Polizei, Zoll und Bundespolizei. Erstmals wirkten auch Mitarbeitende der Führerscheinstelle des Kreises mit. Die Beamten kontrollierten an der Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen. 14 Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen, da ein Vortest positiv auf einen Drogenkomsum hinwies. Die Fahrer erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Btm-Einfluss. Außerdem mussten zwei Strafanzeigen wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln gefertigt werden. Es waren jeweils kleinere Mengen an Marihuana, Ecstasy und Haschisch gefunden worden. Besonders hervor stießen mehrere Fahrzeugführer, bei denen der Drogentest einen doppelten Konsum anzeigte. In einem Fall konnten dem Fahrer sogar drei Substanzen nachgewiesen werden, die die Fahrtüchtigkeit deutlich beeinträchtigen. In einem Auto fanden die Polizeibeamten eine PTB-Waffe ohne Berechtigung und fertigten entsprechend eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Weitere Anzeigen gab es wegen der Nutzung vom Handy am Steuer, Überholen im Überholverbot, Geschwindigkeitsüberschreitungen, unzureichender Ladungssicherung oder wegen Verstößen gegen die Anschnallpflicht. Insgesamt wurden in sieben Fällen Sicherheitsleistungen gefordert, zweimal im vierstelligen Eurobereich. Die Bundespolizei traf im Rahmen der Verkehrskontrolle Maßnahmen unter anderem wegen unerlaubter Einreise sowie deren Beihilfe. Insgesamt zieht die Polizei ein positives Fazit der Großkontrolle mit einer guten Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure. Die Behörde wird auch in Zukunft im Kreisgebiet Verkehrskontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten durchführen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell