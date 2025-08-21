POL-LIP: Lage-Hörste. Sitzbank von Kita zerstört.

Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen (18. - 20.08.2025) wurden aus zwei am Sedanplatz geparkten Fahrzeugen zwei Freischneider der Marke "Stihl" im Wert von rund 800 Euro gestohlen. Um in den VW Transporter und den Opel Combo Life zu gelangen, schlugen die Diebe jeweils Fensterscheiben ein. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zu den Taten unter der Rufnummer (05231) 6090. ...

