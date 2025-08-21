POL-LIP: Lage-Hörste. Sitzbank von Kita zerstört.
Lippe (ots)
Am Hörster Bruch kam es zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (19./20.08.2025) zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Kindertagesstätte. Bislang Unbekannte zerstörten eine dortige Sitzbank aus Holz. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell