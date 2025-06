Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(ES) NACHTRAG zur Pressemitteilung Sprayer unterwegs

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6056586 kam es am vergangenen Wochenende zu einer Vielzahl an Farbschmierereien. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Tatzeit weiter verifiziert werden. Diese soll wohl ab Freitagnacht gegen 22.00 Uhr begonnen haben. In diesem Zeitraum waren die Täter wahrscheinlich nur in Schlierbach unterwegs. Ein in einem Wohngebiet in Kirchheim Teck geparktes Fahrzeug, parkte zuvor ebenfalls in Schlierbach und wurde vermutlich dort besprayt.

Die Polizei geht derzeit Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen nach und führt intensive Ermittlungen durch. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Ebersbach unter der 07163 10030 entgegen.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell