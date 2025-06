Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag geriet ein 32-Jähriger mit seinem Klein-Lkw auf der B10 bei Lonsee in den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 8.45 Uhr. Der 32-Jährige war mit seinem Mercedes Sprinter von Ulm in Richtung Lonsee unterwegs. Kurz nach Luizhausen kam er zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 34-Jähriger mit einem Sattelzug entgegen. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Durch die Kollision beider Außenspiegel zersplitterte die Scheibe der Fahrertür des Sattelzugs. Der Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen am Kopf und Arm. Zur Unfallzeit fuhr ein Opel hinter dem Sattelzug. Der wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die Polizei Amstetten hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt. Alle drei bleiben fahrbereit. Die Feuerwehr war mit 15 Personen und zwei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. Gegen 10 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar.

