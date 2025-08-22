Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Diebstahl von Werkzeug aus Lagerhalle.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.08.2025) nutzten Unbekannte ein kurzes Zeitfenster zwischen 9 und 9.15 Uhr für einen Diebstahl aus einer nicht verschlossenen Lagerhalle in der Straße Hankenegge. Mit diversem Werkzeug im Wert von rund 7.000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Vermutlich nutzten sie ein Fahrzeug für ihre Tatausführung. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis der Lagerhalle bemerkt haben, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

