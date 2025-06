Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/BAB A5/Rhein-Neckar-Kreis - Mangelnder Sicherheitsabstand führt zu Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 11:40 Uhr kam es auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Ladenburg und der Anschlussstelle Dossenheim in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos. Beide Fahrzeuge befuhren hintereinander den linken Fahrstreifen, als der Verkehr in Höhe der Gemarkung Ladenburg zum Stocken kam. Die 45-jährige Fahrerin eines Audi Q5 konnte ihr Fahrzeug sicher abbremsen. Jedoch erkannte die dahinterfahrende 25-jährige Fahrerin eines VW Golf die Situation zu spät und fuhr in Folge des mangelnden Sicherheitsabstands auf den Audi auf. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, dennoch war das Fahrzeug noch fahrbereit. Der Schaden am VW Golf wurde mit ungefähr 10.000 Euro beziffert. Dieser war aufgrund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Auffahrunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Unfallermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell