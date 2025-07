Polizei Köln

POL-K: 250725-5-K Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei Motorradfahrer sind am Freitagabend (25. Juli) bei einem Frontalzusammenstoß im Stadtteil Grengel tödlich verletzt worden. Nach Aussagen von Zeugen überholte der noch nicht identifizierte Fahrer einer BMW gegen 18.40 Uhr auf der "Alte Kölner Straße" einen in Richtung Grengeler Mauspfad fahrenden Opel. Beim Überholmanöver stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad (Fahrer: 20) zusammen. Die beiden Motorradfahrer erlagen noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die 23-Jährige Fahrerin des beim Unfall ebenfalls beschädigten Opel Adam sowie die 23-Jährige Beifahrerin erlitten einen Schock. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Spuren vor Ort. Derzeit ist die Alte Kölner Straße für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Opferschutz der Polizei Köln bietet im Nachgang Betreuung für alle Unfallzeugen an. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell