Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag, gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Petristraße in Richtung Leinefelde. Als sie nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Moped. Die 15-jährige Fahrerin des Mopeds erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

