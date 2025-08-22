Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Herberhausen. Müll auf Fahrbahn deponiert - Widerstand gegen Polizisten geleistet.

Am Donnerstagabend (21.08.2025) gegen 21 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern in die Straße Allandsbusch nach Herberhausen gerufen. Dort deponierte ein 68-jähriger Mann diverse Müllsäcke auf der Straße, so dass er den Verkehr behinderte und eine Durchfahrt nicht mehr möglich war. Als die Einsatzkräfte ihn ansprachen und aufforderten damit aufzuhören, ignorierte er die Beamten und legte weitere Müllsäcke auf die Fahrbahn. Auch als er sich ausweisen sollte, zeigte er sich uneinsichtig und unkooperativ. Daraufhin beabsichtigten die Polizisten dem Mann Handfesseln anzulegen, um sein Handeln zu stoppen. Dabei leistete der 68-Jährige massiven körperlichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in das Polizeigewahrsam transportiert. Auch im Streifenwagen leistete er Widerstand und trat nach einem 24-jährigen Polizisten und einer 25-jährigen Polizistin. Beide blieben unverletzt. Der Detmolder muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

