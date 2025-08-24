Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis.

Lippe (ots)

Am Samstag (23.08.2025) gegen 15:20 Uhr wurde eine 27-jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Säugling in ihrem Mercedes von der Polizei angehalten. Die 27-jährige Frau war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bereits in der Vergangenheit war die Frau mehrfach ohne Fahrerlaubnis von der Polizei angehalten worden. Jetzt kommt eine weitere Strafanzeige auf die junge Frau zu.

