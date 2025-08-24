Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mofa übersehen und in den Gegenverkehr geschoben.

Lippe (ots)

Eine 24-jährige Detmolderin befuhr am Freitag (22.08.2025) gegen 18:40 Uhr mit ihrem Mazda den Plantagenweg in Richtung Pivitsheide. Hierbei übersah sie, dass der vor ihr fahrende 23-jähriger Mofa-Fahrer beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf das Mofa auf und schob dieses in den Gegenverkehr, wo es mit einem entgegenkommenden Opel Kombi eines 20-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenprall wurde der Mofa-Fahrer schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber ins Klinikum Gilead nach Bielefeld geflogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold (05231-6090) zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell