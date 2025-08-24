PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mofa übersehen und in den Gegenverkehr geschoben.

Lippe (ots)

Eine 24-jährige Detmolderin befuhr am Freitag (22.08.2025) gegen 18:40 Uhr mit ihrem Mazda den Plantagenweg in Richtung Pivitsheide. Hierbei übersah sie, dass der vor ihr fahrende 23-jähriger Mofa-Fahrer beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf das Mofa auf und schob dieses in den Gegenverkehr, wo es mit einem entgegenkommenden Opel Kombi eines 20-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenprall wurde der Mofa-Fahrer schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber ins Klinikum Gilead nach Bielefeld geflogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold (05231-6090) zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:37

    POL-LIP: Detmold - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (22.08.2025) gegen 17:05 Uhr fuhr ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Detmold mit seinem Fahrzeug auf dem Geh-/Radweg entlang der Lageschen Straße in Richtung Detmold. In Höhe der Einmündung Westerfeldstraße stürzte der jugendliche Fahrer und verletzte sich dabei schwer, so dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:35

    POL-LIP: Detmold - Radfahrer touchiert.

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (22.08.2025) gegen 14:30 Uhr bog ein 72-jähriger Mann mit seinem Citroen nach links auf den Parkplatz des Kaufland an der Ernst-Hilker-Straße in Detmold ein. Im Einmündungsbereich übersah er den 57-jährigen Radfahrer und touchierte das Vorderrad des Fahrrades. Der Pkw-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Radfahrer blieb unverletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:52

    POL-LIP: Lage-Hagen. Vollbrand eines Carports.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag (21.08.2025) gegen 13.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Afrikastraße gerufen. Ein Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern stand in Vollbrand und wurde durch die Flammen komplett zerstört. Darunter befanden sich unter anderem Brennholz und Reifen. An einem PKW, der in einer angrenzenden Garage parkte, sowie an beiden Häusern entstand zusätzlich Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren