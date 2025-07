Polizei Mönchengladbach

POL-MG: In den Urlaub?... aber sicher! - Sicherheitsaktion zum Ferienreiseverkehr

Mönchengladbach (ots)

Die Sommerferien sind in vollem Gang. Manch einer sieht schon mit Wehmut den letzten Tagen des langersehnten Urlaubs entgegen, manch anderer freut sich noch auf die bevorstehende Pause vom Alltag. In den letzten Jahren hat sich der Trend zum Reisen mit dem Auto, dem Wohnmobil oder Wohnwagen entwickelt. Erfahrungsgemäß ist zu Ferienbeginn und an den darauffolgenden Wochenenden, insbesondere auf Autobahnen, mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen als zu urlaubsfreien Zeiten zu rechnen. In Folge dessen ist grundsätzlich auch ein erhöhtes Staugeschehen zu erwarten. Dieses Staugeschehen birgt potentielle Unfallgefahren - insbesondere an Stauenden.

Im Rahmen des Ferienreiseverkehrs sind außerdem immer wieder Überladungen oder falsche Beladungen des Reisegefährts festzustellen. Und selbst bei korrekter Zuladung spielt die Ladungssicherung eine entscheidende Rolle für eine sichere Fahrt in den Urlaub.

Da Langfinger auch zur Ferienreisezeit keinen Urlaub machen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit bestohlen zu werden. Deshalb ist auch die Sicherung persönlicher Wertgegenstände auf Ausflügen sowie die Sicherung von Autos auf Stellplätzen und insbesondere von Wohnmobilen und Wohnanhängern von besonderer Bedeutung. Gleiches gilt für die Sicherung von Wohnungen und Häusern in Zeiten urlaubsbedingter Abwesenheit.

Die Polizei Mönchengladbach bietet aus diesen Gründen erneut eine Aktion zum Thema "Ferienreiseverkehr" an. Diese findet am Samstag, 2. August, von 11 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz am Polizeipräsidium, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach statt. Unterstützt wird die Polizei dabei von lokalen Fahrradhändlern, die speziell über die Sicherung von Gepäckträgern und Fahrrädern am Auto informieren.

Die Experten des Verkehrsdienstes der Polizei beraten, wie sich die Ladung sichern lässt und sich Ladelücken vermeiden lassen.

Die polizeiliche Kriminalprävention ist vor Ort und gibt hilfreiche Tipps rund ums Thema Einbruchschutz.

Zielgerichtete Präventionsarbeit zu Themen wie Einbruchschutz, Ladungssicherheit, Verhalten im Stau und Planung von Reisen mit dem Auto oder dem Wohnmobil unterstützt die Bürgerinnen und Bürger darin, die eigene Handlungssicherheit zu steigern sowie die Verkehrssicherheit im Allgemeinen zu verbessern. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell