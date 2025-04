POL-PDTR: Sachbeschädigung an Osterkerze der Kirche "St. Johannes der Täufer" in Damflos

Birkenfeld (ots) - Am Sonntag, dem 27.04.2025, kam es in der Zeit zwischen 14:30 und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in Birkenfeld zu einem Handtaschendiebstahl. Der oder die Täter nutzen die Abwesenheit der Fahrzeugführerin aus und schlugen nach derzeitigem Ermittlungsstand die Seitenscheibe eines blauen PKW der Marke VW ein. Anschließend wurde die Handtasche samt Inhalt aus dem PKW entwendet. Die Handtasche ...

