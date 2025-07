Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere mutmaßliche Brandstiftungen | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende ist die Polizei zu mehreren Bränden im Mönchengladbacher Stadtgebiet gerufen worden. Weil in allen Fällen derzeit von Fremdeinwirkung ausgegangen wird, werden nun Zeugen gebeten, sich zu melden.

Zu dem ersten Einsatz kam es am Samstag, 19. Juli, gegen 16.50 Uhr an der Mathildenstraße in Schrievers. Dort hatte ein Gegenstand auf einer Parkbank gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand bereits gelöscht, als die Polizei eintraf.

Unweit von dem Einsatzort entfernt wurde die Polizei circa eine Stunde später, gegen 17.50 Uhr, zu einem weiteren Brand gerufen. Ebenfalls an der Mathildenstraße hatte eine Brombeerhecke gebrannt. Aufgrund der Umstände und der Nähe der beiden Brandorte zueinander geht die Polizei aktuell davon aus, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden.

Zu einem dritten Brand kam es am Sonntag, 20. Juli, gegen 16.20 Uhr, an der Rheydter Straße in Dahl. Dort brannte ein auf dem Gehweg abgestellter Kühlschrank, der von Passanten bereits mit Hilfe von Feuerlöschern gelöscht wurde. Laut Zeugenaussagen habe der Kühlschrank bereits mehrere Tage dort gestanden. Aufgrund des Ausmaßes des Brandes geht die Polizei auch hier aktuell von Brandstiftung aus.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden. (sts)

