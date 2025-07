Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei trainiert in Hans-Jonas-Gesamtschule

Mönchengladbach (ots)

In Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt trainieren ab morgen Vormittag, 22. Juli, Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach in der Hans-Jonas-Gesamtschule an der Nespeler Straße. Die Örtlichkeit wurde gewählt, um dort unter realen Gegebenheiten den polizeilichen Einsatz in einer Schule, beispielsweise bei Gefahrenlagen oder Bedrohungsszenarien, zu trainieren. Die Sommerferien bieten sich zu diesem Zweck an, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht frequentiert ist. An dem mehrstündigen Training nehmen Beamtinnen und Beamte der Polizei Mönchengladbach teil. Bis zum 13. August sind weitere Termine geplant, an denen verschiedene Dienststellen der Polizei fortgebildet werden. Über detaillierte Trainingsinhalte kann aus einsatztaktischen Gründen keine weitere Auskunft gegeben werden. (lh)

