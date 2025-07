Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versammlungen am 19. Juli - Polizei Mönchengladbach informiert über Einschränkungen in der Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach informiert über fünf angemeldete Versammlungen, die am Samstag, 19. Juli 2025, in der Mönchengladbacher Innenstadt stattfinden werden.

Zwei der Versammlungen umfassen Aufzüge, die durch die Innenstadt führen. Der Zeitraum der Veranstaltungen liegt zwischen 09:30 Uhr und 14 Uhr.

In dieser Zeit ist in der Innenstadt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Alter Markt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Es kann zu temporären Sperrungen von umliegenden Straßen und Kreuzungen kommen. Auch die Zu- und Abfahrten zu Parkhäusern in der Innenstadt können zeitweise nicht möglich sein.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Innenstadt nach Möglichkeit zum oben genannten Zeitraum zu meiden und auf alternative Routen oder Verkehrsmittel auszuweichen. Anwohner und Besucher werden gebeten, sich frühzeitig auf die Einschränkungen einzustellen.

Die Polizei Mönchengladbach wird mit starken Kräften vor Ort sein, um einen sicheren und geordneten Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten. (mb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell