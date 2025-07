Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeug brennt nach technischen Defekt vollständig aus

MG-Hockstein, Dahlener Straße (ots)

Am Samstag, den 19. Juli, gegen 15:23 Uhr, kam es unmittelbar hinter der Brücke Dahlener Straße aus Fahrtrichtung Rheindahlen kommend in Fahrtrichtung Rheydt aufgrund eines technischen Defekts zu einem Vollbrand eines PKW. Der PKW konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die Insassen des BMW blieben unverletzt. Durch den Brand verschmelzten einzelne PKW-Teile mit der Fahrbahn, so dass diese nicht mehr befahrbar war. Der PKW musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten erfolgte in Höhe der Brücke Dahlener Straße eine einseitige Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Rheydt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Brücke Dahlener Straße ist weiterhin einspurig befahrbar. Eine Verkehrsregelung findet durch Verkehrszeichen statt. Die Statik der Brücke wurde nicht beeinträchtigt. Die Brandstelle wird bis zur Instandsetzung durch den Bauhof mit Warnbarken und Verkehrszeichen abgesichert.(Bi.)

