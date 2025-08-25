POL-LIP: Lemgo-Matorf-Kirchheide. Schmuck gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte brachen zwischen dem 15. und 23. August 2025 in ein Haus in der Waldenburger Straße ein. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen unter anderem eine Schmuckschatulle mit Gold- und Silberschmuck. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.
