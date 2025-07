Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Toitenwinkel

Rostock (ots)

Unbekannte Täter stahlen am vergangenen Wochenende rund 70 EURO-Paletten, welche die Deutschen Bahn auf ihrem Gelände in der Petersdorfer Straße in Rostock deponierte.

Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma bemerkte den Diebstahl am gestrigen Morgen und verständigte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren am Tatort. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf 1750 Euro.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat von Freitag, 27. Juni 2025 bis Montag, 30. Juni 2025, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Petersdorfer Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell