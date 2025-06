Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Personenkontrolle endet in der JVA

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Abend des 28. Juni 2025 eine männliche Person am Hauptbahnhof in Rostock. Der 44- jährige deutsche Staatsangehörige erwähnte den Beamten gegenüber, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Die Polizisten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam einen Haftbefehl wegen fehlender Bußgeldzahlungen gegen den Mann erlassen hat. Einer vorab ergangenen Haftantrittsladung stellte sich die Person nicht. Der Mann kam seiner Zahlungspflicht vor Ort weiterhin nicht nach. Die eingesetzten Beamten nahmen die Person daraufhin fest und verbrachten sie in die nächstgelegene JVA.

