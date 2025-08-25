PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Kalletal-Talle und Kalletal-Lüdenhausen. Diebstahl aus Garagen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22.08.2025) einen gefüllten Benzinkanister und Werkzeuge aus einer Garage in der Straße "Am Knapp". Zur Beute gehören unter anderem zwei Kettensägen der Marke "Stihl" und eine elektrische Heckenschere der Marke "Bosch".

In der gleichen Nacht wurde auch eine Garage im Rosenweg in Lüdenhausen angegangen. Dort wurden ein Laubbläser, ein Freischneider sowie drei Heckenscheren der Marke "Stihl" gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

