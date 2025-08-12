Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Hilders und Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, (11.08.), gegen 22:49 Uhr, ereignete sich auf der L 3175 zwischen Tann und Theobaldshof ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Schleppergespanns befuhr die L 3175 von Theobaldshof kommend in Fahrtrichtung Tann. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die L3175 in entgegenkommender Fahrtrichtung. Laut Angaben der Fahrerin des Pkw wurde diese durch die eingeschaltete Arbeitsleuchte des Schleppergespanns geblendet, sodass diese auf die Gegenfahrspur geriet. Infolge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin sowie der Beifahrer des Pkw leicht verletzt. Der Fahrer des Schleppergesepanns blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.500 Euro.

An der Unfallörtlichkeiten waren neben einer Streife der Polizeistation Hilders noch ein Rettungswagen, sowie die Freiwillige Feuerwehr Tann mit 41 Kameraden eingesetzt. Die L 3175 war zeitweise voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten auf dem Solztalradweg BAD HERSFELD. Am späten Sonntagnachmittag kam es auf dem Solztalradweg zwischen dem "Alten Bahnhof Sorga" und dem Parkplatz Kinderweg Solztal in Sorga zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrrädern (E-Bikes). Ein 51-jähriger aus Bad Hersfeld verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, touchierte einen weiteren 56-jährigen Fahrradfahrer aus Bebra, der wiederum mit einer dritten 54-jährigen Fahrradfahrerin, ebenfalls aus Bebra, kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Eine Person wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell