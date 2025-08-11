Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tuning-Treffen "Tief am Teich" - Polizei zieht Bilanz

Hünfeld (ots)

Am Sonntag (10.08.) fand auf dem Festplatz Haselgrund in Hünfeld das Autotreffen "Tief am Teich" statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren begleitete das Polizeipräsidium Osthessen die Veranstaltung mit einem Präventions- und Informationsstand. Ziel war es, den Dialog zwischen Polizei und Tuning-Interessierten zu fördern sowie für technische und rechtliche Fragen rund um Fahrzeugumbauten zur Verfügung zu stehen.

Neben Fachgesprächen zum Thema Tuning nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen. Dabei standen Themen wie Eintragungs- und Betriebserlaubnispflichten, Dezibelgrenzen sowie sicherheitsrelevante Umbauten im Vordergrund.

Parallel führte die Polizei im Umfeld des Veranstaltungsgeländes gezielte Kontrollmaßnahmen durch. Hierbei konnten keine nennenswerten Verstöße festgestellt werden - ein positives Zeichen für die friedliche und regelkonforme Ausrichtung des Treffens.

Die Veranstaltung zog mit rund 280 Fahrzeugen und ca. 600 Teilnehmenden zahlreiche Automobilbegeisterte aus der Region und darüber hinaus an. Aus polizeilicher Sicht verlief der Tag störungsfrei. Das Miteinander zwischen Veranstalter, Teilnehmenden, Behörden und Organisationen war durchweg konstruktiv und respektvoll.

