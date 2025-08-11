Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Temporäre Geschwindigkeitskontrolle auf der A7 - Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit durch Baustelle

Osthessen (ots)

Temporäre Geschwindigkeitskontrolle auf der A7 - Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit durch Baustelle

Niederaula. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Rahmen der "Speed-Week" am Mittwoch (06.08.) auf der A7, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula, Fahrtrichtung Kassel, wurde durch die Polizeiautobahnstation Petersberg ein Fahrzeug aus dem Landkreis Diepholz (Niedersachen) festgestellt, dass mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Das Fahrzeug wurde von einer temporären Geschwindigkeitsmessanlage mit einer toleranzbereinigten Geschwindigkeit von 159 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Auf den Fahrzeugführer kommt neben einem Bußgeld von 700 Euro, 2 Punkte in Flensburg auch ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

Die Bilanz der insgesamt dreistündigen Geschwindigkeitskontrolle ist beachtlich. Es wurden insgesamt 3.343 Fahrzeuge gemessen. Neben dem Temposünder aus Niedersachen wurden insgesamt 165 weitere Verkehrsverstöße festgestellt. Davon waren 73 Fahrzeug bis zu 40 km/h und 3 Fahrzeuge bis zu 60 km/h zu schnell im Baustellenbereich unterwegs.

Zu schnelles Fahren bleibt eine der häufigsten und gefährlichsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Verkehrsverstöße dieser Art stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer sowie der Verkehrssicherheit dar und werden auch künftig für weitere Geschwindigkeitskontrollen Rechnung tragen.

(Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell