Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann im Hauptbahnhof Mainz festgestellt

Mainz (ots)

Am 5. August 2025 gegen 16:10 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz durch Mitarbeitende der Deutsche Bahn AG über eine aggressive männliche Person im Gleisüberbau informiert. Laut Mitteilung soll der Mann mit Glasflaschen geworfen und Reisende belästigt haben. Vor Ort konnten die Bundespolizisten den Mann antreffen. Dieser zeigte sich gegenüber der Streife unkooperativ. Zeugenbefragungen vor Ort ergaben, dass er Reisende belästigt und bedrängt haben soll. Zudem hantierte er mit Glasflaschen, die dadurch zu Bruch gingen. Da eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war, wurde der Mann zur Dienststelle am Hauptbahnhof Mainz gebracht. Dabei leistete er Widerstand. Die Überprüfung auf der Dienststelle ergab, dass es sich um einen 52-jährigen äthiopischen Staatsangehörigen handelt. Gegen ihn bestanden drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz, Karlsruhe und dem Landgericht Bonn. Der 52-Jährige hält sich derzeit unerlaubt im Bundesgebiet auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt. Gegen den 52-jährigen Mann wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

