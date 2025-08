Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann greift Mitarbeiter im Bahnhof Mainz an

Mainz (ots)

Am 31. Juli 2025 wurde um 13:45 Uhr die Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Westausgang im Hauptbahnhof Mainz gerufen. Aufgrund von Reparaturarbeiten war eine Rolltreppe deutlich erkennbar abgesperrt worden. Ein Handwerker führte Arbeiten an dieser durch. Dennoch betrat ein 41-jähriger Deutscher die Rolltreppe gemeinsam mit seiner 14-jährigen Tochter sowie seines achtjährigen Sohnes. Der Arbeitende sprach den Mann umgehend an und verwies ihn auf die angrenzende Treppe. Der 41-Jährige reagierte äußerst aggressiv und schubste den Handwerker mittels eines Kopfstoßes, worauf dieser versuchte den Angreifer aus dem Arbeitsbereich zu schieben. In dem Gerangel beleidigte der 41-Jährige den Mann zudem massiv und drohte ihm im Beisein seiner Kinder. Die Situation konnte durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG unterbunden werden. Auch nach Eintreffen der Polizei pöbelte der Mann weiter. Daher erhielt er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis und musste den Bahnhof verlassen. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung eingeleitet.

