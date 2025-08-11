Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Festnahme nach Diebstahl und Brand von VW Touran

Eichenzell. In der Nacht auf Freitag (08.08.) entwendeten Unbekannte im Kornblumenweg in Rönshausen einen blauen VW-Touran im Wert von rund 12.000 Euro. Dieser war zum Zeitpunkt des Diebstahls im Hof des Einfamilienhauses geparkt.

Gegen 8 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Pkw in der Verlängerung der Lilienstraße im Neuhofer Ortsteil Hattenhof gemeldet. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer abgelöscht werden. Bei dem ausgebrannten Auto handelt es sich um den zuvor in Rönshausen entwendeten VW-Touran.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei gegen 11 Uhr in der Ortslage von Hattenhof einen 20-Jährigen aus dem Kreis Fulda festnehmen. Hierbei konnten die Beamten zudem Betäubungsmittel auffinden.

Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Samstag (09.08.) einem Haftrichter am Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls, der Brandstiftung und des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, sodass der Tatverdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

