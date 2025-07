Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt betrunken und unter Drogeneinfluss gegen geparktes Auto

Hagen-Eilpe (ots)

Am Montag (01.07.2025) fuhr ein 32-Jähriger gegen 18 Uhr auf seinem Fahrrad die Buntebachstraße hinab. Dabei touchierte er einen Mercedes-Benz, an welchem ein Schaden entstand. Der Hagener ging anschließend in einen Kiosk, wo sich der Autobesitzer aufhielt. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Da der Fahrradfahrer erklärte, auch viel Cannabis zu rauchen, brachten ihn die Polizisten auf die Polizeiwache, wo sie eine Blutprobe entnehmen ließen. Die Beamten legten eine Verkehrsvergehensanzeige vor. (hir)

