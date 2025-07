Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer kann Polizeieinsatz nicht nachvollziehen

Hagen-Mitte (ots)

Erst beging ein 25-Jähriger am Dienstag (01.07.2025) am Graf-von-Galen-Ring eine Sachbeschädigung, dann musste der Hagener durch eine Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam genommen werden. Eine Zeugin verständigte gegen 20.30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachten konnte, wie der Mann gegen den Außenspiegel eines Fiat trat und das Auto dabei beschädigte. Ein weiterer Zeuge hielt den 25-Jährigen davon ab, weiter gegen das Fahrzeug zu treten. Als Polizisten die Personalien des Mannes überprüften, stellte sich heraus, dass er zuvor bereits einen Einsatz ausgelöst und einen Platzverweis für den Graf-von-Galen-Ring erhalten hatte. Gegen 19 Uhr randalierte er in der Straße und schlug, sowie trat gegen Scheiben. Der polizeibekannte Hagener zeigte sich uneinsichtig und gab an, nichts gemacht zu haben. Warum die Polizei vor Ort ist, konnte er nicht nachvollziehen. Er sei nach Hause gefahren und dann wieder gekommen. Das sei seiner Meinung nach nicht verboten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur emotionalen Beruhigung nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Eine Strafanzeige wurde gegen ihn gefertigt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell