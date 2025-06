Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt unter Brüdern: Folgemeldung

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In einer Wohnung in der Lindenhorster Straße in Dortmund kam es am gestrigen Donnerstagabend (19. Juni) um 21:30 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter nun einen Unterbringungsbefehl. Der Beschuldigte befindet sich in einstweiliger Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

