POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt unter Brüdern: 23-Jähriger attackiert 20-Jährigen mit zwei Messern

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In einer Wohnung in der Lindenhorster Straße in Dortmund kam es am gestrigen Donnerstagabend (19. Juni) um 21:30 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 23-jähriger Dortmunder steht unter dringendem Tatverdacht, seinen 20-jährigen Bruder mit zwei Messern attackiert und ihn dabei am Arm verletzt zu haben.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

